عضو "محلية النواب": تقصير للمجتمعات العمرانية بمدينة أسوان الجديدة

قالت النائبة سلوى أبوالوفا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظة أسوان على مدار الأربع أيام الماضية، رصدت العديد من الملاحظات التي تهم المواطن الأسواني، وعلى الحكومة أن تعمل على تفاديها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت، في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدة على أن محافظة أسوان مثل باقي المحافظات في حاجة إلى إعتمادات مالية جديدة، للتغلب على إشكالياتها، وتحقيق تطلعات المواطن الأسواني خاصة، فيما يتعلق بالخدمات الأساسية من صرف صحي وخطوط مياه، وتطوير شبكات الطرق وغيرها من المقرات السياحية، كون هذه المحافظة سياحية في الأساس.

ولفتت أبوالوفا إلى أن المحافظ مجدي حجازي، يعمل مع الجهات التنفيذية المختلفة بأسوان، وطمأنهم في الزيارة على أوضاع المحافظة، ولكنه في حاجة إلى المزيد من الاعتمادات المالية للتغلب على بعض الإشكاليات الخاصة بالمشروعات المتوقفة بسبب الميزانيات.

وأكدت أبوالوفا، على أن ملاحظات اللجنة خلال زيارتها تضمنت مستشفى الصداقة الجديدة، كونها على مستوى عال من النواحي الإنشائية والأجهزة الطبية، إلا أن نسبة الإشغال بها قليلة، خاصة أن الأطقم الطبية والتمريض بها عجز كبير، وعلى وزير الصحة أن يعمل على حل هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن الأعضاء رصدوا أيضا إشكاليات تطهير الترع.

في السياق ذاته، أكدت أبوالوفا على أن الزيارة تضمنت مدينة أسوان الجديدة التابعة للمجتمعات العمراينة، ورصدت معاناة أهاليها من إشكاليات قطع الكهرباء وأيضا نقص وسائل المواصلات لها، وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكدة على أن الجميع دائما يناشد المواطنين الخروج للمجتمعات العمرانية، ومن ثم قبل الخروج عليهم توفير الخدمات الأساسية والتغلب على أي تقصير قائلة: "رصدنا تقصير في أداء المجتمعات العمرانية بمدينة أسوان الجديدة".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الجهود التي تبذل من محافظ أسوان، والمجموعة التي تعمل معه، إيجابية، ولكنها لم تكتمل إلا بتنسيق هذه الجهود مع مختلف الجهات والوزارت وتوفير الاعتمادات المالية من أجل تحقيق خطط ورؤى إيجابية متكاملة على أرض الواقع.