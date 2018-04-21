تسجيل الدخول

الوطن

عاجل| ضبط 3 متهمين جدد بقتل وسحل الشاب زين في صفط اللبن

منذ 17 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
عاجل| ضبط 3 متهمين جدد بقتل وسحل الشاب زين في صفط اللبن

المتهمون أثناء تنفيذ واقعة قتل وسحل الشاب زين في صفط اللبن

ألقى رجال مباحث الحيزة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة، القبض على 3 متهمين جدد في واقعة قتل وسحل الشاب زين العابدين في شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن، في حي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، فجر الخميس الماضي، ليرتفع عدد المتهمين المقبوض عليهم 7 متهمين.

وقال مصدر أمني إن منفذي واقعة قتل الشاب "زين" تم ضبطهم جميعا.

وجاءت تفاصيل الواقعة، طبقا لما ورد في تحريات المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، كالتالي: "أن المجنى عليه أصاب طفلة 4 سنوات تدعى دينا منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبب في إصابتها بالعمى، وتوفيت عقب الإصابة بعام، بعدما تعرضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها لمروحة في الشقة، ومنذ وفاتها ووالدها يبحث عن المتسبب في إصابتها بالعمى "زين"، للانتقام منه، لأنه تسبب في وفاة ابنته.. ولكن زين لم يكن في منزله ولا في شقته، كان آنذاك في الحبس يقضي عقوبة 4 سنوات حبس، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة".

وأكدت "عقب خروجه من الحبس، ظل هاربا لمدة عدة أشهر بعد معرفته بأن أسرة الطفلة تريد قتله، وكان يتردد على مقهى لأحد أصدقائه في شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمين من الفتك به وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر".

وجاءت اعترافات المتهمين الأربعة المقبوض عليهم، مطابقة لما ورد في تحريات المباحث، في أثناء مناقشتهم أمام نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وتم اقتياد المتهمين إلى مسرح الجريمة، ومثلوا الواقعة منذ لحظة الإمساك بالضحية وسحله وخلعهم لملابسه وتسديد له طعنات بالاسلحة البيضاء.

وسجلت نيابة بولاق الدكرور هشام رفعت الشريف، اعترفات المتهمين بالصوت والصورة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين شاركوا في الجريمة، بعدما تم تفريغ الفيديو الذي تضمن مشاهد لهم في أثناء ارتكابهم للواقعة.

وكان اللواء عصام سعد مدير الأمن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، بوقوع جريمة قتل وسحل لشاب فى الشارع.

وانتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب، والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية المجني عليه.

كما حددت القوات هوية المتهمين، وضبطت 4 منهم وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 أسلحة بيضاء "سكين"، وتم التحفظ عليهم، وأحيلوا إلى النيابة التي تباشر التحقيق.

أخبار متعلقة

القصة الكاملة لجريمة "صفط اللبن".. "زين" اتقتل واتسحل بـ"شارع الثلاجة"

القصة الكاملة لجريمة "صفط اللبن".. "زين" اتقتل واتسحل بـ"شارع الثلاجة"
أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث
قانوني يوضح عقوبة قتلة الشاب المسحول في "صفط اللبن"

قانوني يوضح عقوبة قتلة الشاب المسحول في "صفط اللبن"
النيابة تطلب التحريات في مقتل شاب صفط اللبن على يد 10 أفراد بالمطاوي

النيابة تطلب التحريات في مقتل شاب صفط اللبن على يد 10 أفراد بالمطاوي

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

غدا.. نظر دعوى أعضاء نادي "أهلي زايد" لتمكينهم من التصويت بالانتخابات

غدا.. نظر دعوى أعضاء نادي "أهلي زايد" لتمكينهم من التصويت بالانتخابات

علماء يكشفون سر قدرة شعب "باجو" على كتم أنفاسهم تحت الماء طويلاً

علماء يكشفون سر قدرة شعب "باجو" على كتم أنفاسهم تحت الماء طويلاً

غدا.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

غدا.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

غدا.. الفصل في دعوى بطلان تشكيل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية

غدا.. الفصل في دعوى بطلان تشكيل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية

ساموزين يحيي حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ساموزين يحيي حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

اختيارات الوطن

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

حب ولهفة وحزن وشوق وغياب وعتاب.. غربة جوابات حراجي القط و"فاطنة"

الأكثر قراءة

عاجل