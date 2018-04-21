عاجل| ضبط 3 متهمين جدد بقتل وسحل الشاب زين في صفط اللبن

ألقى رجال مباحث الحيزة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة، القبض على 3 متهمين جدد في واقعة قتل وسحل الشاب زين العابدين في شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن، في حي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، فجر الخميس الماضي، ليرتفع عدد المتهمين المقبوض عليهم 7 متهمين.

وقال مصدر أمني إن منفذي واقعة قتل الشاب "زين" تم ضبطهم جميعا.

وجاءت تفاصيل الواقعة، طبقا لما ورد في تحريات المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، كالتالي: "أن المجنى عليه أصاب طفلة 4 سنوات تدعى دينا منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبب في إصابتها بالعمى، وتوفيت عقب الإصابة بعام، بعدما تعرضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها لمروحة في الشقة، ومنذ وفاتها ووالدها يبحث عن المتسبب في إصابتها بالعمى "زين"، للانتقام منه، لأنه تسبب في وفاة ابنته.. ولكن زين لم يكن في منزله ولا في شقته، كان آنذاك في الحبس يقضي عقوبة 4 سنوات حبس، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة".

وأكدت "عقب خروجه من الحبس، ظل هاربا لمدة عدة أشهر بعد معرفته بأن أسرة الطفلة تريد قتله، وكان يتردد على مقهى لأحد أصدقائه في شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمين من الفتك به وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر".

وجاءت اعترافات المتهمين الأربعة المقبوض عليهم، مطابقة لما ورد في تحريات المباحث، في أثناء مناقشتهم أمام نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وتم اقتياد المتهمين إلى مسرح الجريمة، ومثلوا الواقعة منذ لحظة الإمساك بالضحية وسحله وخلعهم لملابسه وتسديد له طعنات بالاسلحة البيضاء.

وسجلت نيابة بولاق الدكرور هشام رفعت الشريف، اعترفات المتهمين بالصوت والصورة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين شاركوا في الجريمة، بعدما تم تفريغ الفيديو الذي تضمن مشاهد لهم في أثناء ارتكابهم للواقعة.

وكان اللواء عصام سعد مدير الأمن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، بوقوع جريمة قتل وسحل لشاب فى الشارع.

وانتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب، والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية المجني عليه.

كما حددت القوات هوية المتهمين، وضبطت 4 منهم وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 أسلحة بيضاء "سكين"، وتم التحفظ عليهم، وأحيلوا إلى النيابة التي تباشر التحقيق.