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الوطن

غدا.. نظر وقف "على مسئوليتي" ومنع "موسى" و"مرتضى" من الظهور إعلاميا

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر وقف "على مسئوليتي" ومنع "موسى" و"مرتضى" من الظهور إعلاميا

الاعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى

تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والتي تطالب بمنع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور في وسائل اﻹعلام، ووقف برنامج "على مسئوليتي"، للإعلامي أحمد موسى.

وأقام العوضي، دعواه طالبا فيها الحكم بوقف برنامج "على مسؤوليتي"، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميًا، بعد عرض البرنامج في حضور منصور ضيفًا، رقم التليفون الخاص بالمدعي وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه وكيل الاتهامات له.

وأصدرت الدائرة الثانية مفوضين، تقريرًا قضائيًا بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه المذيع أحمد موسى، على قناة "صدى البلد" الفضائية، المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

وأوصت الهيئة بعدم ظهور مرتضى منصور سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًا، وللمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، إن برنامج أحمد موسى صار منبرًا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.

أما فيما يتعلق بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميًا، قال التقرير إن "الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه، تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية، على التهكم على الأفراد والحط من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام، وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية".

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