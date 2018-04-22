27 أبريل.. عودة "قواعد العشق 40" على مسرح "السلام"

تعود عروض من جديد مسرحية "قواعد العشق 40" على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العينى ابتداء من الجمعة 27 أبريل وحتى منتصف مايو، الحضور الساعة الثامنة وترفع الستار فى الثامنة والنصف مساء.

يذكر أن "قواعد العشق الـ 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق، إضافةً إلى عدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم.

شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، وإخراج عادل حسان.