وفقا لقواعدها.. كيف يفوز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟

بات النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على بعد خطوةٍ واحدةٍ من تحقيق إنجازٍ تاريخيٍ، بالفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، حيث يُعلن عن الفائز بالجائزة مساء اليوم، خلال الحفل الذي سيقام بجروسفينور هاوس هوتيل في لندن، وينافس صلاح كل من الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، وديفيد دي خيا حارس مانشيستر يونايتد، وثلاثي مانشيستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، والألماني ليروي ساني، والأسباني ديفيد سيلفا.

الجائزة التاريخية للدوري الإنجليزي، تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "PFA"، منذ عام 1974، وكان أول من تُوج بها اللاعب الإنجليزي نورمان هنتر لاعب ليدز يونايتد السابق أول من توج بالجائزة.

الجائزة يحسمها تصويت لاعبي 92 فريقا إنجليزيا، 20 ناديا بالدوري الإنجليزي، و24 بالتشامبيونشيب، و24 بدوري القسم الثالث، و24 بدوري القسم الرابع، بالإضافة لـ10 أندية للسيدات.

وتتحكم عدة ضوابط وقواعد في التصويت، تتمثل في عدم السماح لأي فرد بالتصويت للاعب يتواجد معه بنفس الفريق، ولا يمكن للاعب أن يفوز بالجائزة إلا إذا شارك فريقه في التصويت، وهذا يضمن حصول كل اللاعبين بالفرق الأخرى على فرص متساوية للفوز بالجوائز.

يُمنع أيضا على اللاعب التصويت لنفسه، وتحتوي استمارة التصويت على 3 أقسام، القسم الأول خاص بالتصويت لأفضل لاعب، والقسم الثاني خاص بالتصويت لأفضل لاعب شاب، أما القسم الثالث فللتصويت للتشكيلة المثالية، ويفوز بالجائزة اللاعب الأكثر حصولاً على الأصوات.

ويتم التصويت عن طريق كتابة اسم اللاعب واسم ناديه في الخانة الأسفل منه، وتتعاقد رابطة الأندية المحترفة مع شركة مستقلة لإحصاء الأصوات والتحقق من سلامتها، وعند الانتهاء من عملية الجرد، ترسل النتائج إلى شركة "بيفر وستروثرز" للحسابات القانونية.

الجائزة التي تقترب من صلاح، يسيطر اللاعبون الإنجليز عليها، حيث حصدوا اللقب 18 مرة، مقابل 5 مرات لويلز و4 لفرنسا و3 لكل من أسكتلندا وأيرلندا وهولندا، ومرتين للبرتغال، ومرة لأيرلندا الشمالية والأوروجواي وبلجيكا والجزائر.

ويعتبر الويلزي مارك هيوز أول لاعب يتوج بالجائزة مرتين، كما أن الفرنسي تييري هنري والبرتغالي كريستيانو رونالدو الوحيدان اللذان توجا بالجائزة مرتين متتاليتين، ويعتبر الإنجليزي آلان شيرر الوحيد الذي توج بالجائزة مع ناديين مختلفين.

محمد صلاح، في حالة تتويجه بالجائزة سيصبح ثاني لاعب عربي يتوج بالجائزة، بعد رياض محرز الذي تُوج بها عام 2016، وسيكون سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بها، الذي يقع في المركز الثاني في ترتيب الفرق الأكثر حصولاً على الجائزة، خلف مانشستر يونايتد الذي حصل لاعبوه على الجائزة 11 مرة، بينما فاز لاعبو توتنهام وأرسنال بـ5 جوائز لكل منهما.