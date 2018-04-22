وزير الصحة: نهدف لرفع كفاءة السياحة العلاجية في مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن السياحة العلاجية تعد مصدرا مهما للدخل في بعض الدول مثل الأردن، ومصر لم يكن لها تواجد في هذا المجال، وهو ما تم تغييره الآن، موضحًا أن مصر لأول مرة تعمل في مجال السياحة العلاجية بشكل مؤسسي منظم.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أن مصر تعمل على استغلال نجاحها في علاج فيروس سي، حيث سيأتي إلى مصر مرضى الكبد الوبائي للعلاج بمصر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة سياحة علاجية ممثل بها عدة جهات من الدولة لرفع كفاءة السياحة العلاجية في مصر، حيث خفضت شركة مصر الطيران قيمة تذاكر الطيران.

وتابع: "أسعار العلاج في مصر تعد أسعار تنافسية، وهناك شركة إنجليزية تقدمت بطلب لإجراء عمليات تغيير مفاصل بمصر".