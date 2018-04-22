نصاب يدعي أنه يعمل بجهة سيادية ويستولي على 130 ألف من سيدة

اشتكت مها عبداللطيف من تعرضها للنصب على يد شخص ادعى أنه لواء في جهة سيادية ويستطيع مساعدتها لدخول نجلها الكلية الحربية، ونصب عليها في مبلغ 130 ألف جنيه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أنها توجهت لقسم الشرطة وحررت محضرا ضد الشخص الذي اتهمته بالنصب ووضعت فيه بياناته، وأنها ذهبت لمباحث الأموال العامة وأخبروها أن هذا الشخص له ملف لديهم ومتهم بالنصب في عدة قضايا.

وعرض القرموطي تسجيلا صوتيا بين المتهم بالنصب وشقيقة السيدة مها عبداللطيف وهي تطلب منه الحصول على أموالها وأنه لا يكترث للقضاء.

وحذر الإعلامي جابر القرموطي من تعرض المواطنين للنصب خاصة فيما يتعلق بإلحاق الطلاب بالكليات العسكرية مطالبًا المواطنين باللجوء للنائب العام في حالة تعرضهم لموقف مماثل.