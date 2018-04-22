الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد كما تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: