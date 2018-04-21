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الوطن

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

منذ 36 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الأرصاد: طقس اليوم لطيف على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا. 

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وتتكاسر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ29 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

 

 

 

 

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