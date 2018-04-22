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الوطن

ضبط 16 طن سكر ناقص الوزن بالشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج

منذ 7 دقيقة
كتب: خالد الغويط
ضبط 16 طن سكر ناقص الوزن بالشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج

العميد محمد نصحي رئيس مباحث التموين

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 56 قضية تموينية بينها ضبط مدير مسؤول فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طما لحيازته وعرض سكر تموين ناقص الوزن، وبلغت الكميات المضبوطة 15 طنا و900 كيلو.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث التموين لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط 56 قضية تضمنت ضبط "كرم.ع.س"، 52 عاما، مدير مسؤول فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ويقيم مركز طما، لحيازة وعرض سكر تمويني ناقص الوزن وتم ضبط 15 طن و900 كجم سكر، وضبط "علي.م.أ"، 45 عاما، تاجر تموين ويقيم مركز طما لاستيلائه على مقررات تموينية دون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 11847 جنيها.

وضبط قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص وزن، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع، عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش، غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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