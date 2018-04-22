تسجيل الدخول

الوطن

ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

منذ 9 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

صورة ارشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع شهد على مدار يومين وصول وسفر 1076 راكبا منهم 97 معتمرا وتداول 190 شاحنة.

وأضاف ملاك، في بيان اليوم، أن الميناء يستعد لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج على متنهما 325 راكبا منهم 97 معتمرا وباصي عمرة و10 برادات و43 سيارة منهم 40 سيارة تصدير، كما تغادر السفينتين أيلة وسينا على متنهما 36 راكبا و37 برادا و11 تريلا.

وتابع: شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن على متنها 436 راكبا و27 براد وسيارتان فيما غادرت 3 سفن على متنهم 279 راكبا و68 برادا و19 تريلا.

أخبار متعلقة

وصول وسفر 944 راكبا بينهم 91 معتمرا إلى ميناء نويبع

وصول وسفر 944 راكبا بينهم 91 معتمرا إلى ميناء نويبع
ميناء نويبع يستعد لاستقبال 277 راكبا و28 سيارة تصدير اليوم

ميناء نويبع يستعد لاستقبال 277 راكبا و28 سيارة تصدير اليوم
ميناء نويبع يستقبل 243 راكبا اليوم

ميناء نويبع يستقبل 243 راكبا اليوم
ميناء نويبع يستعد لاستقبال سفينتين على متنهما 204 ركاب

ميناء نويبع يستعد لاستقبال سفينتين على متنهما 204 ركاب

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

بالصور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يتفقد السنترال العام بالمدينة

بالصور| رئيس "أبورديس" بجنوب سيناء يتفقد السنترال العام بالمدينة

رحيل فيرن تروير.. أشهر أقزام السينما الأمريكية

رحيل فيرن تروير.. أشهر أقزام السينما الأمريكية

عاجل| ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلا و57 مصابا

عاجل| ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلا و57 مصابا

خبير بمركز الأهرام: الضربة العسكرية على سوريا كانت بالاتفاق مع موسكو

خبير بمركز الأهرام: الضربة العسكرية على سوريا كانت بالاتفاق مع موسكو

اختيارات الوطن

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

كورس «تفريغ نفسى» لعلاج المكتئبين: صوّتوا.. عيّطوا.. اصرخوا

الأكثر قراءة

عاجل