ميناء نويبع: وصول وسفر 1076 راكبا ومعتمرا خلال يومين

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع شهد على مدار يومين وصول وسفر 1076 راكبا منهم 97 معتمرا وتداول 190 شاحنة.

وأضاف ملاك، في بيان اليوم، أن الميناء يستعد لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج على متنهما 325 راكبا منهم 97 معتمرا وباصي عمرة و10 برادات و43 سيارة منهم 40 سيارة تصدير، كما تغادر السفينتين أيلة وسينا على متنهما 36 راكبا و37 برادا و11 تريلا.

وتابع: شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن على متنها 436 راكبا و27 براد وسيارتان فيما غادرت 3 سفن على متنهم 279 راكبا و68 برادا و19 تريلا.