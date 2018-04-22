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الوطن

وفد من "بوردو" الأمريكية في ضيافة جامعة عين شمس

منذ 35 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
وفد من "بوردو" الأمريكية في ضيافة جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس

استقبل الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، وفدا من جامعة بوردو الأمريكية، بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة،.

وأوضح رئيس الجامعة، في كلمته، أن المرحلة التي تمر على أمتنا تستدعي تكريس الجهود والبحث عن وسائل توطين المعرفة العلمية بشتى الوسائل، والاستفادة من خبرات الآخرين لنسهم بدفع عجلة التطور العلمي، بحيث نكون منتجين للمعرفة لا متلقين فقط.

وأضاف أنه "في خضم الحراك الاقتصادي والتقني المتطور التي تشهده مصرنا، ترى جامعة عين شمس أهمية هذا التعاون للمساهمة في ربط وتفعيل الجانب البحثي لجامعاتنا مع الجانب التطبيقي والعملي".

وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعه Porduo الأمريكية في مجال الطاقة والغذاء والمياه والزراعة، بالتعاون مع كلية الهندسة وكلية الزراعة؛ لتطوير البحث العلمي من خلال تعاون جامعة عين شمس مع أرقى الجامعات والمؤسسات البحثية.

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