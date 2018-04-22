العبادلة: لا زيادة في أسعار تذاكر الحجاج بعبارات الجسر العربي للملاحة

قال عدنان العبادلة، نائب رئيس الجسر العربي للملاحة المملوكة لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والعراق، إن جميع العبارات المملوكة للجسر العربي تستعد لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى العقبة، نافيا وجود زيادة في أسعار تذاكر الحجاج بعبارات الجسر العربي خلال العام الحالي.

وأضاف العبادلة، في تصريح لـ"الوطن" على هامش اجتماع الشركة السنوى بالأردن، أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة والسلطات المصرية في ميناء نويبع تضمنت إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج وصعودهم إلى العبّارات خلال وقت قصير، موضحا أن الجسر العربي طبق الحجز المركزي وفقًا لجداول التشغيل للعبارات ولضمان توفير مكان خاص لكل حاج.