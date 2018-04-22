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الإمارات تتصدر قائمة أفضل الجنسيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
الإمارات تتصدر قائمة أفضل الجنسيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صورة أرشيفية

تصدرت الإمارات قائمة أفضل الجنسيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت في المرتبة 46 عالميًا، تليها الكويت في المرتبة 82 عالميًا، ثم قطر في المرتبة 87.

ونشر مؤشر "هينلي وشركاؤه" لجودة الجنسيات، ترتيب أفضل الجنسيات عالميًا بالاعتماد على مؤشرات داخلية، حيث جاءت السعودية في المركز الرابع عربيًا، وفي المرتبة 89 عالميًا، تلتها البحرين وعمان 90، وتونس التي حلت في المرتبة 110، فيما جاءت المغرب في المرتبة 123 والجزائر 129 عالميا.وتذيل العراق القائمة حيث احتل المرتبة 165 عالميا، فيما سبقته سوريا بـ3 مراتب.

وعلى الصعيد العالمي فتعد الجنسية الفرنسية من أفضل الجنسيات، متبوعة بالجنسية الألمانية، ثم الإيسلندية والدنماركية والهولندية، فالنرويجية والسويدية، تليها الجنسية الفنلندية والإيطالية والسويسرية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن التصنيف شمل 168 دولة ومؤشر "هينلي وشركاؤه" لجودة الجنسيات، هو ترتيب لأفضل الجنسيات بالاعتماد على مؤشرات داخلية، مثل القوة الاقتصادية والتنمية البشرية، والسلام والاستقرار والعوامل الخارجية بما في ذلك السفر بدون تأشيرة والقدرة على الاستقرار والعمل في الخارج دون شكليات مرهقة.

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