ميناء دمياط: مغادرة 79 سيارة نقل محملة بـ3712 طن قمح

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إنها استقبلت خلال 24 ساعة مضت نحو 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، إضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز، في بيان اليوم: غادر الميناء في الثامنة مساء أمس القطار رقم 2454، وفي الحادية عشر والنصف القطار رقم 2461 بحمولة إجمالية 2616 طن قمح، في حين غادرت 79 سيارة نقل محملة بـ3712 طن قمح.

وتابع: بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140489 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا، موضحا أن حركة الصادر من الميناء شملت 4100 طن يوريا و13170 طن فوسفات و3800 طن رمل و5100 طن حديد بليت.