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الوطن

بدء مؤتمر "التضامن" لإعلان تفاصيل معرض الحرف اليدوية "مصري"

منذ 7 دقيقة
كتب: سلامة عامر
بدء مؤتمر "التضامن" لإعلان تفاصيل معرض الحرف اليدوية "مصري"

غادة والي

بدأ المؤتمر الصحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، للإعلان عن تفاصيل معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري" المتخصص في عرض تصميمات الحرف اليدوية، والمقرر تنظيمه بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 2 إلى 5 مايو المقبل، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين لقطاع الحرف اليدوية، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشيرين عاصم رئيس قطاع الحرف اليدوية بجمعية المصدرين المصريين.

وقالت الوزيرة إن معرض التصميم والحرف اليديوية يعد أحد المنتجات الجديدة لوزارة التضامن، ويهدف إلى الجمع بين أصحاب الحرف اليدوية المهرة والمصممين الذين يمتلكون فنون التصميم الراقي المواكب لأحدث الصيحات للمزج بين التراثي اليدوي والتصميمات الحديثه، فنحصل على منتجات قادرة على المنافسة وقابلة للتصدير، ويدعم المعرض الشباب بشكل أساسي سواء من المصممين أو أصحاب الحرف اليدوية.

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