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جامعة طنطا تحصد جوائز "إبداع" في شعر الفصحى وكلمات الأغاني والتصوير

منذ 21 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
جامعة طنطا تحصد جوائز "إبداع" في شعر الفصحى وكلمات الأغاني والتصوير

طلاب جامعة طنطا يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة إبداع

حقق طلاب جامعة طنطا مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع" في موسمها السادس لعام 2018، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام في مجالات مختلفة ويتنافس فيها 136 جامعة ومعهداً.

وفاز الطالب وسام إبراهيم راغب، بالمركز الأول في مجال شعر الفصحى وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وفى مجال شعر كلمات الأغاني فاز الطالب محمود خالد محمود عبد الوهاب بالمركز الثاني وجائزة مالية قدرها 18 ألف جنيه مصري، كما حقق الطالب هشام فتحي أبوزيد المركز الثالث في مجال التصوير الضوئي "غير متخصص" بجائزة مالية قدرها 16 ألف جنيه.

وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح جامعة القاهرة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ورؤساء الجامعات المصرية، ومجموعة متميزة من الفنانين والشخصيات العامة.

 

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