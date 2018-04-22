مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة المرور المتنقلة لاستخراج رخص السيارات

افتتح اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، وحدة المرور المتنقلة في المنصورة، وذلك في شارع الجمهورية أمام نادي جزيرة الورد، والتي تتنقل من مكان إلى آخر على مدار الأسبوع بهدف التسهيل على المواطنين وتسهيل الخدمات الشرطية المقدمة لهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الإدارة العامة للمرور، وذلك وسط سعادة من السائقين والذين توافدوا لتجديد رخصهم.

حضر افتتاح الوحدة المتنقلة كلا من اللواء أشرف إبراهيم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والعميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، والمقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث المرو، والمقدم حاتم طه وكيل إدارة المرور للتراخيص.

ووجه اللواء محمد حجي، بعمل بيان أسبوعي لأماكن انتشار وحدة المرور المتنقلة، داخل مدينة المنصورة، وذلك لإعلام المواطنين بها، ويكون المواطن مخير في المكان الذي يستخرج ترخيصه منه.

وطالب بضرورة وصول تلك الفكرة للمراكز والمدن على مستوي المحافظة، وأن يتم توفير سيارة في كل مركز ومدينة وذلك للتيسير على المواطنين تجديد التراخيص.

وتشمل وحدة المرور المتنقلة على سيارة يستخرج منها جميع أنواع الترخيص، ووجود مهندس للفحص، بالإضافة إلى عدد من العاملين في التراخيص والتأمينات، ويحصل المواطن على الترخيص من نفس المكان الذي أجري به الترخيص، وذلك من خلال مندوب من المرور يسلم الرخص المستخرجة للمواطنين في اليوم التالي للترخيص.

ووزعت إدارة المرور عدد من الكتيبات الإرشادية على المواطنين التي تخص إجراءات الترخيص، وكتب آخر عن الإرشادات المرورية "سلامتك تهمنا " ودراسة وتحليل أهم أسباب الحوادث والعوامل التي تساعد على تلافيها، وخلاصات خبرات رجال المرور وما يتم تلقينه للضباط والأفراد في الدورات التدريبية الهادفة ولقائتهم مع القيادات لرفع الكفاءة ونشر الوعي لدي كافة فئات المجتمع.

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