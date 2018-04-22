البرلمان يقر نهائيا تعديلات "الهيئة القومية للأنفاق"

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال عبدالعال، إن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، ومن ثم تم التصويت نهائيا عليه اليوم، وتستهدف الحكومة من مشروع القانون، التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير.

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم مواردها وهي ملكية أصول الخطوط والوسائط التي يتم إنشاءها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.