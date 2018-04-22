تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان يقر نهائيا تعديلات "الهيئة القومية للأنفاق"

منذ 15 دقيقة
كتب: هبة أمين
البرلمان يقر نهائيا تعديلات "الهيئة القومية للأنفاق"

علي عبدالعال

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال عبدالعال، إن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، ومن ثم تم التصويت نهائيا عليه اليوم، وتستهدف الحكومة من مشروع القانون، التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير.

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم مواردها وهي ملكية أصول الخطوط والوسائط التي يتم إنشاءها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الانفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

أخبار متعلقة

محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة المرافق العامة والخدمات

محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة المرافق العامة والخدمات
"المرافق العامة" تعقد مؤتمرا لعرض إنجازات الرئيس بالعاصمة الإدارية

"المرافق العامة" تعقد مؤتمرا لعرض إنجازات الرئيس بالعاصمة الإدارية
سلطان يكلف المرافق العامة بالاستعداد للتدخل السريع بـ"شم النسيم"

سلطان يكلف المرافق العامة بالاستعداد للتدخل السريع بـ"شم النسيم"
بدء أعمال "عمومية نقابة المرافق العامة" باكتمال النصاب القانوني

بدء أعمال "عمومية نقابة المرافق العامة" باكتمال النصاب القانوني

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

عارضة تهدي وزيرة التضامن فانوس "مصري" بمؤتمر معرض الحرف اليدوية

عارضة تهدي وزيرة التضامن فانوس "مصري" بمؤتمر معرض الحرف اليدوية

"أمن القاهرة" يعيد طفلا مختطفا لأسرته بالشرابية.. ويضبط المتهمين

"أمن القاهرة" يعيد طفلا مختطفا لأسرته بالشرابية.. ويضبط المتهمين

"رجال الأعمال": تداخل الهيئات عقبة أمام مخطط الدولة للنهوض بالسياحة

"رجال الأعمال": تداخل الهيئات عقبة أمام مخطط الدولة للنهوض بالسياحة

رئيس "التعمير" وسكرتير "البحر الأحمر" يتفقدان مبنى حي جنوب الغردقة

رئيس "التعمير" وسكرتير "البحر الأحمر" يتفقدان مبنى حي جنوب الغردقة

والي: تخصيص جناح لعرض منتجات أهالي سيناء في معرض الحرف اليدوية

والي: تخصيص جناح لعرض منتجات أهالي سيناء في معرض الحرف اليدوية

اختيارات الوطن

جريمة في مسجد

جريمة في مسجد "العمدة": العثور على طفلة مذبوحة في حمام مسجد بأوسيم في الجيزة

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

درس زراعة لسكان السيدة عائشة: بإيدنا نخليها جنة

الأكثر قراءة

عاجل