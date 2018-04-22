"القاضي": قطاع الاتصالات رقم واحد بمعدل النمو السنوي في مصر

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أصبح رقم واحد في معدل النمو السنوي عن باقي القطاعات فى مصر، ولذلك تشارك وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ببناء كوادر من الشباب المصري ومن ثم بناء اقتصاد قوي.

وأوضح الوزير،خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لشركة Otlob، والذي شهد سبل تطوير الشركة للخدمات المقدمة ومناقشة الخطة الخاصة بالعام الجاري، أن الوزارة، تشارك النتائج مع الشركات المتواجدة في مصر مثل Otlob وغيرها من الشركات الأخري التي تعمل فى مصر.

من جهته قال وليد السعدني، رئيس شركة "Otlob"، أن شركة "Delivery Hero" العالمية استحوذت مؤخرا على شركة Otlob، حيث يعد هذا الإستحواذ هو أكبر دليل على ما تراه "Delivery Hero" من فرص للاستثمار والنمو في السوق المصري.