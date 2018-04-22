"أيوب" و"كلبش 2" رسميا على "الحياة" خلال رمضان المقبل

تجري قناة الحياة مفاوضات لشراء مسلسلات وعرضها على قنواتها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت إدارة الشبكة، في بيان اليوم، إنها تعاقدت بشكل رسمي على عرض مسلسلي "كلبش 2" بطولة أمير كرارة وهالة فاخر، و"أيوب" بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر.

وأعدت الشبكة خطة قوية لجذب المشاهدين في الموسم الأكبر للمشاهدة في العالم العربي من خلال مفاوضات تجريها للتعاقد على بث مسلسلات "رحيم" بطولة ياسر جلال، و"خط ساخن" بطولة حسين فهمي وسولاف فواخرجي، و"السر" بطولة وفاء عامر ونضال الشافعي.

وكانت شبكة الحياة تأخرت هذا العام في التعاقد على الأعمال الرمضانية، بخلاف الأعوام الماضية التي تصدرت فيها الساحة الإعلامية.