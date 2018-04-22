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الوطن

جامعة دمنهور أولى الإنشاد الديني وثالث المراسل التليفزيوني في "إبداع"

منذ 25 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
جامعة دمنهور أولى الإنشاد الديني وثالث المراسل التليفزيوني في "إبداع"

الدكتور عبيد صالح

حصلت جامعة دمنهور على المركز الأول في الإنشاد الديني على مستوى الجامعات المصرية، كما حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المراسل التليفزيوني بمسابقة "إبداع".

وشارك الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في حفل ختام مسابقة "إبداع" وتكريم طلاب جامعة دمنهور الفائزين بالمسابقة في موسمها السادس.

ونظم الحفل على مسرح جامعة القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، والذي كرم الطلاب الأوائل من جامعة دمنهور والجامعات الأخرى الفائزة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنية والثقافية.

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