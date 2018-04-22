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الوطن

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة بشبرا الخيمة

منذ 42 دقيقة
كتب: حسن صالح
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة بشبرا الخيمة

جانب من الحملة

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائرتي أول وثاني شبرا الخيمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتفعيل الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم في الجنايات والجنح، وكذلك تجار المخدرات وكل ما يخل بالأمن والنظام العام.

رافقه خلال الحملة العميد محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد يوسف، مفتش فرع الأمن العام بالقليوبية، وضباط البحث والنظام، وقسمي المرور والمرافق بالمديرية.

وأكد مدير الأمن على كافة القوات باليقظة، وتوسيع دائرة الاشتباه وتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لتحقيق عنصر الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وبث الطمأنينة في نفوس المواطن المصري.

وشدد مدير الأمن على ضرورة ضبط السيارات المخالفة وغير المرخصة، ورفع الإشغالات، وضبط حائزي الأسلحة النارية أو المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

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