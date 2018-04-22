"تشريعية النواب" تؤجل البت في مصير نائب الشرقية المتهم بقضية شيكات

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل البت فى مذكرة هيئة مكتب المجلس بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه.

وصوتت اللجنة على تأجيل البت في تكيف الاتهامات إذا ما كانت يترتب عليها إسقاط عضوية من عدمه، وذلك خلال اجتماع اللجنةا لمغلق اليوم الأحد، حيث أكد أبوشقة، أنه تم التأجيل حتى شهر مايو لمزيد من البحث.

وحضر النائب للدفاع عن نفسه، والتأكيد على استعداده لرد المبالغ المتهم بشأنها، فى الوقت الذي تباين موقف أعضاء اللجنة بشأن هذه الأحكام، وتداعياتها عل سمعة النائب، وهل ترقى لرفع الحصانة عنه أو إسقاط عضويته.

وطالب اﻷعضاء بضروة إعطاء النائب فرصة لرد المبالغ، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتم الإلتزام بنص المادة 386 من اللائحة.