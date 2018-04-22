برلماني: قانون "االسايس" الجديد هدفه لحماية المواطنين من البلطجة

قال النائب ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الهدف من إقرار قانون "السايس" الجديد هو حماية المواطن أولا ثم المحافظة على موارد الدولة والحد من ظواهر البلطجة بعض السُيّاس.

وأضاف مقلد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها "السايس"، لافتا إلى أنهم بدأوا في المغالاة مع المواطنين.

وأشار، إلى أن هناك سيدات أصبحت تمتهن هذه المهنة، مضيفا أن "السايس" يمارس أعمال البلطجة بعيدا عن أعين الحكومة.