57 قتيلا في اعتداء انتحاري استهدف مركزا انتخابيا في أفغانستان

قتل 57 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصيب 119 بجروح في اعتداء انتحاري، الأحد، استهدف مركز تسجيل للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

ويؤكد هذا الهجوم المخاوف الأمنية التي ترافق التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر الجاري، والتي تعتبر بمثابة اختبار اولي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019.

وسادت أجواء من الغضب والقلق في مستشفى "الاستقلال"، الذي استقبل عددا كبيرا من الضحايا وسط انتقادات وجهها ذووهم للحكومة، لفشلها في حماية أحبائهم.

وقال حسين، الذي جرح أحد اقربائه في التفجير الانتحاري لوكالة "فرانس برس"، إن "صبرنا بدأ ينفد، يجب ان تتحمّل هذه الحكومة المسؤولية عن أرواح كل هؤلاء الأبرياء الذين يسقطون يوميا"، مضيفا: "لن يذهب أحد للاقتراع بعد الآن".

وأعلنت وزارة الصحة الافغانية الحصيلة الاخيرة للإعتداء الذي تبناه تنظيم داعش عبر وكالة "أعماق" التابعة له.

وكانت حصيلة سابقة لوزارة الداخلية أشارت الى سقوط 48 قتيلا واصابة 112 بجروح.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، أعلن في وقت سابق، أن الضحايا هم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية.

وقد فجر انتحاري نفسه عند مدخل المركز حيث كان اخرون يتسلمون هوياتهم قبل التسجل في اللوائح الانتخابية.