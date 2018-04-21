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الوطن

السعيد: لدينا تحديات في رؤية 2030 ونعرض تقريرا واضحا على الأمم المتحدة

منذ 26 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
السعيد: لدينا تحديات في رؤية 2030 ونعرض تقريرا واضحا على الأمم المتحدة

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تحدث بعض الأمور لتطبيق رؤية التنمية المستدامة 2030 ومنها تحديث القضية السكانية، ومعها قضية المياه وقضية الشمول المالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنه سيتم من تحديث تلك القضايا بانتهاء شهر إبريل وسيتم فتحها مرة أخرى للحوار المجتمعي.

وأشارت إلى أنه بعد تحديث تلك الملفات يتم إعداد تقرير لعرضه على الأمم المتحدة بحجم الإنجاز الذي تم في مجالات معينة كما نشاركهم في التحديات، لافتة أن المصارحة من أهم الأشياء التي يتم وضعها بالتقرير.

وتابعت السعيد، أن معدلات النمو التي تحققت فاقت ما توقعه صندوق النقد الدولي، لافتة أن معدلات النمو في نوفمبر 2016 تم تحقيق معدل 3.6% ومع مرور عام قفز معدل النمو إلى 5.2% وهذا نتيجة تعظيم حجم الاستثمارات وانخفاض معدل البطالة وتوفير العديد من فرص العمل.

وأكدت أنه لا يزال لدى الوزارة تحديات في بعض الأمور منها البطالة، لافتة أنه يتم عرض رؤية مصر أمام الأمم المتحدة لوضع الحلول الخاصة بالتحديات التي نواجهها.

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