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الوطن

"العربي للملاحة": نقل 6 آلاف حاج مصري سنويا بعبارات الشركة

منذ 11 دقيقة
كتب: الأردن-توفيق شعبان
"العربي للملاحة": نقل 6 آلاف حاج مصري سنويا بعبارات الشركة

المهندس نسيم أبو شقرة مدير العمليات بالجسر العربى للملاحة

صرح المهندس نسيم أبوشقرة، مدير العمليات بشركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، بأن عبارات الشركة تقل نحو 6 آلاف حاج مصري من خط "نويبع-العقبة" سنويا، مؤكدا أنه الشركة تلعب دورا هاما في الحراك الاقتصادي على جانبي البحر الأحمر، سواء من حيث ارتفاع نسب التشغيل للموانئ أو من حيث الحراك الاقتصادي والنقدي على صعيد مدينتي العقبة ونويبع.

وأوضح أبو شقرة لـ"الوطن"، على هامش اجتماع الشركة السنوي بالأردن، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين حجاج بيت الله الحرام، والركاب، وتأمين الشاحنات، قائلا: "أولوياتنا تأمين وحماية الركاب والحفاظ على سلامة العبارات".

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