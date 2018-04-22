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الوطن

"قواعد العشق الـ40" على مسرح "ثقافة الفيوم".. 29 أبريل

منذ 19 دقيقة
كتب: الهام زيدان
"قواعد العشق الـ40" على مسرح "ثقافة الفيوم".. 29 أبريل

مشهد من "قواعد العشق 20"

يستضيف قصر ثقافة الفيوم، يومى 29 و30 أبريل الجارى، العرض المسرحي "قواعد العشق الـ40" من إخراج عادل حسان، فى السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن "قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لإليف شافاق، إضافةً إلى عدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم.

شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، وإخراج عادل حسان.

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