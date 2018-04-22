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الوطن

"اتصالات النواب" توافق على موازنة الهيئة القومية للبريد

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد طارق
"اتصالات النواب" توافق على موازنة الهيئة القومية للبريد

أرشيفية

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، بشكل مبدأي على مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2018-2019 والتي بلغ إجمالي موازناتها 54.5 مليار جنيه، ومصروفاتها 26.1 جنيها، فيما بلغت أرباحها المنتظرة 700 مليون جنيها.

وطالب النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بضرورة تنفيذ موازنة البرامج والأداء، والتي تتضمن مؤشرات واضحة، لقياس أداء الجهات التابعة للهيئة القومية للبريد، مشددا على ضرورة الالتزام بها، لافتًا إلى أن إقرار الموافقة النهائية على الموازنة ستتم بعد أسبوعين.

وشدد السعيد، على ضرورة استمرار الهيئة في خطتها لزيادة المكاتب على مستوى كل محافظة، مع مد فترات العمل على مستوى اليوم، جاء ذلك بعدما انتقد النائب أحمد شمردن، وكيل اللجنة، ما يتعرض له أصحاب المعاشات خلال صرف معاشتهم من البريد، مطالبا باستغلال المباني المتاحة لصالح الهيئة لتدشين مزيدا من المقار لمكاتب البريد.

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