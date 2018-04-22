إعلامي سعودي عن إسقاط الشرطة لطائرة لاسلكية: "الموضوع بسيط وتافه"

علق الإعلامي محمد فهد الحارثي، على إسقاط الشرطة لطائرة لاسلكية ترفيهية في الرياض، قائلا إن "الموضوع بسيط وتافه، والبيان صدر من الشرطة وليس وزارة الداخلية".

وأضاف "الحارثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عادة إذا صدر بيان من الداخلية يكون على مستوى إرهابي أو حدث أمني كبير، وعندما يصدر من الشرطة يكون حادث على مستوى منطقة.

وأكد أن القضية صغيرة جدا، ولم تستحق كل تلك الشوشرة الإعلامية، موضحا أن قناة الجزيرة ضخمت الحادث، وهذا مخالف تماما للمعايير المهنية.