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الوطن

"الإداري" يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد عيسى
"الإداري" يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحملة وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا لرفعها من غير ذي صفة.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 47710 لسنة 68 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ضبط المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.

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