خبيرة اقتصادية: توجهات السيسي في السودان سبب زيادة الصادرات إليها

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة، إن مصر تصدر إلى السودان السكر، والبتروكيماويات، والأدوات الكهربائية، ونستورد منهم القطن، والزيوت، واللحوم والسمسم، موضحة أن حجم واردات مصر من السودان قل في الفترة الأخيرة.

وأضافت "فريد"، خلال حوار لها على قناة "أون لايف" أن السبب في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، زيادة حجم الصادرات، موضحة أن الصادرات إلى السودان زادت في الفترة ما بين 2014 إلى 2017.

وتابعت أن السبب في ذلك توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في السودان، وحرصه على علاقات مصر معهم.