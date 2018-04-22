المسلماني يكشف تفاصيل الاتفاق "الأمريكي - الروسي" قبل ضرب سوريا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي تحدث بأن أمريكا راعت جميع الخطوط الحمراء الروسية خلال الضربة الأمريكية الأخيرة لسوريا.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، اليوم الأحد، أن وزير خارجية روسيا أخبر أمريكا بأن القوات الروسية في سوريا خط أحمر.

وتابع المسلماني أن تجاوز الخطوط من قبل أمريكا يعني أن روسيا سترد على هذه القوات بقسوة شديدة.

وأشار إلى أن الموضوع، الذي اتفقت عليه أمريكا وروسيا بنسبة 100% هو عدم الوصول إلى صدام عسكري، لأن هذا يعني نهاية البلدين والعالم.