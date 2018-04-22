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الوطن

المتحف الكبير يستقبل العجلة الحربية وسرير «توت عنخ آمون»

منذ 47 دقيقة
كتب: رضوى هاشم

من النسخة الورقية

العدد : 2185

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المتحف الكبير يستقبل العجلة الحربية وسرير «توت عنخ آمون»

عمال الآثار أثناء نقل السرير الجنائزى لـ«توت عنخ آمون»

استقبل المتحف المصرى الكبير، اليوم، العجلة الحربية والسرير الجنائزى الثالث للملك توت عنخ آمون، فى إطار المشروع المصرى - اليابانى لنقل 72 قطعة أثرية إلى المتحف.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، فى بيان اليوم، إن العجلة الحربية هى العجلة رقم 5 التى يتم نقلها، منوهاً بأن السرير الجنائزى الثالث يعد من أهم الأسرّة الخاصة بالملك توت عنخ آمون، لأنه يمثل شكل بقرة سماوية عُرفت سابقاً باسم «محت ورت» التى تعنى «الفيضان العظيم» وأضاف أن النقل تمهيداً لعرض المقتنيات داخل المتحف الكبير عند افتتاح المرحلة الأولى فى أواخر هذا العام.

«توفيق»: عرض المقتنيات الأثرية فى نهاية هذا العام

من جانبه، قال حسن كمال، مدير عام الشئون الفنية بالمتحف، فى البيان نفسه، إنه «تم تأمين الأماكن الضعيفة بالقطع قبل تغليفها ونقلها من خلال إجراء أعمال الترميم الأولى والتوثيق للعجلة»، موضحاً أنه «بنقل السرير والعجلة الحربية تكون جميع الآثار العضوية المدرجة ضمن المشروع المصرى اليابانى تم الانتهاء من نقلها، وسيتم استكمال أعمال الترميم للسرير والعجلة داخل معمل الأخشاب».

من جهته، قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف، إن «فريق العمل حرص وبكل دقة على اتباع أعلى معدلات الأمان فى تغليف وتأمين السرير والعجلة الحربية، وقد تم استخدام مواد وخامات خالية من الحموضة حتى لا تتفاعل مع طبقات التذهيب، وكذلك تدعيم وتأمين الأماكن الضعيفة».

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