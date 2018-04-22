المسلماني: السعودية قد تقود حربا محتملة في سوريا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المملكة العربية السعودية تقود حربًا في اليمن، ومن المحتمل قيادة السعودية حربًا أخرى في سوريا.

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن صحيفة أمريكية أكدت أن السعودية ستحشد 150 ألف جندي إلى سوريا، ما يُسمى بالتحالف الإسلامي وستشارك ماليزيا وإندونيسيا في هذه القوات.

وأضاف المسلماني أن مواقع غربية أكدت أن السعودية وافقت على إرسال قوات لسوريا، وهذا الأمر تم الحديث عنه عام 2016، لكنه لم يحدث بسبب رفض المملكة ذلك.

وأشار المسلماني إلى أنه هذه الأيام طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المملكة إرسال قوات إلى سوريا، وبعض المواقع أكدت موافقة المملكة على ذلك.