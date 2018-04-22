برلماني: "القطاع الخاص ممكن يشارك في إدارة المترو"

قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه أصبح للهيئة القومية للأنفاق الحق في التواصل مع الشركات المصرية أو العربية أو الأجنبية، لإنشاء شركة مساهمة، دون تحديد نسب.

وأضاف بدراوي، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنه من الممكن إعطاء حق إدارة المترو لإحدى الشركات لمدة 15 عامًا بحد أقصى.

وتابع: "الدولة مش عاوزة تضخ استثمارات ضخمة بسبب تزايد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فممكن القطاع الخاص يشارك في ملكية المترو".

وأردف: "الاستفادة من المترو موجودة في كل العالم، بس مش موجودة في مصر".