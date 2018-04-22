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الوطن

بالصور| "حقوق عين شمس" تنظم العرض السنوي للمحكمة التدريبية للطلاب

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد أبوضبف
بالصور| "حقوق عين شمس" تنظم العرض السنوي للمحكمة التدريبية للطلاب

جانب من المحكمة الصورية

نظمت جمعية المرافعات بكلية الحقوق جامعة عين شمس، اليوم، العرض السنوي للمحكمة التدريبية للطلاب، لدعم وتشجيع الأنشطة الهادفة التي تربط الدراسة بالواقع العلمي.

وقالت الدكتورة هبة بدر، رائد جمعية المرافعات ووكيل الكلية الأسبق للدراسات العليا، إن للمحاكمات والمرافعات أهمية في دعم الطالب علميا وثقافيا من خلال الزيارات الميدانية للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتدريب الطلاب علي المرافعة ومحاكاة ما يحدث في الواقع العملي، وذلك من أجل ربط الدراسة الأكاديمية بما يحدث داخل أروقة المحاكم لتخريج أجيال تتمتع بالكفاءة المطلوبة والمهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة الحياة في الواقع العملي.

وبدأ الطلاب بعد ذلك العرض بنموذج محاكاة لقضية أحوال شخصية عن حضانة الصغير، أعقبها الطلاب بنموذج محاكاة لقضية دستورية موضوعها مدي دستورية المادة 85 من قانون العقوبات، وأخيرا عرض الطلاب نموذج محاكاة لمحاكمة جنائية، وأدى جميع الطلاب عرضا مشرفا في جميع القضايا.

وفي الختام، تم تسليم عدد من شهادات التقدير لطلاب الجمعية الذين شاركوا في القضايا والمنسقين واللجنة المنظمة وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة بقسم قانون المرافعات ممن أشرفوا علي تدريب الطلاب.

 

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