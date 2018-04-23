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الوطن

"تطوير العشوائيات" عن تظاهر أهالي الأسمرات: "حاجة غريبة"

منذ 31 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"تطوير العشوائيات" عن تظاهر أهالي الأسمرات: "حاجة غريبة"

المهندس خالد صديق

علق المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، على تظاهر أهالي حي الأسمرات، لتخفيض قيمة إيجار الوحدات السكنية من 300 جنيه إلى 100 جنيه.

وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "ما يحدث هناك شئ غريب جدًا، الإيجار المستحق دفعه هو 3000 جنيه، بينما يدفع الأهالي 300 جنيه، ويتكفل صندوق تحيا مصر بمليار جنيه". 

وأضاف خالد صديق أن الأموال التي تحصل عليها المحافظة من الأهالي، تُستخدم في تطوير الحي، للحفاظ على جودته، وتابع: "مش هنسمح إن حي الأسمرات يتحول لخرابات، في 50 أسرة نزلت للتظاهر من أصل أكتر من 10 آلاف أسرة، وبالتالي منقدرش نعمم".

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