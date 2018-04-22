محافظ بورسعيد يطالب رئيس الوزراء بإقامة مجمع سكني ونقل المصانع

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بعض المطالب التي طالب بها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في زيارته أمس لبورسعيد، حيث تفقد مستشفيات منظومة التأمين الصحي وتطوير محطة السكة الحديد والمدرسة اليابانية تحت الإنشاء.

وأوضح المحافظ، أنه خلال اجتماع شريف بالقيادات العامة والتنفيذية بالمحافظة عرض عليه عددًا من المطالب الخاصة بالمحافظة من بينها مخطط مقترح لمجمع سكني جديد غرب بورسعيد، وسبل الاستغلال الأمثل لمنطقة أرض الملاحات، ونقل المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكانية إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واستكمال رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي الموجودة بالمحافظة لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.