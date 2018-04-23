شبيه صلاح: أتابع حفل الأفضل من الملعب.. و"مو حقق أرقام أحسن مني"

قال أحمد بهاء الدين، والمعروف إعلاميا باسم "شبيه محمد صلاح"، إن نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأجدر بالفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وأضاف بهاء الدين لـ"الوطن": "صلاح حقق أرقاما لم أحققها وحصل على ألقاب لم يحلم أحد بتحقيقها، وهو بنسبة 80% سيحصل على لقب أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهذا حلم كبير للمصريين والعرب جميعا".

وأوضح شبيه صلاح أنه كان يلعب منذ قليل مع زملائه ويترك الكرة ليتابع حفل إعلان جوائز رابطة اللاعبين المحترفين، والمتواجدون بجوار الملعب كانوا يتابعون الحفل و ينظروا إلى ويقولوا لي: "يارب تفوز يا صلاح"، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيظل في نظر المصريين الأول في كل شيء وأفضل لاعب في العالم.