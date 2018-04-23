تسجيل الدخول

الوطن

شبيه صلاح: أتابع حفل الأفضل من الملعب.. و"مو حقق أرقام أحسن مني"

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
شبيه صلاح: أتابع حفل الأفضل من الملعب.. و"مو حقق أرقام أحسن مني"

محمد صلاح وشبيهه أحمد بهاء الدين

قال أحمد بهاء الدين، والمعروف إعلاميا باسم "شبيه محمد صلاح"، إن نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأجدر بالفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وأضاف بهاء الدين لـ"الوطن": "صلاح حقق أرقاما لم أحققها وحصل على ألقاب لم يحلم أحد بتحقيقها، وهو بنسبة 80% سيحصل على لقب أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهذا حلم كبير للمصريين والعرب جميعا".

وأوضح شبيه صلاح أنه كان يلعب منذ قليل مع زملائه ويترك الكرة ليتابع حفل إعلان جوائز رابطة اللاعبين المحترفين، والمتواجدون بجوار الملعب كانوا يتابعون الحفل و ينظروا إلى ويقولوا لي: "يارب تفوز يا صلاح"، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيظل في نظر المصريين الأول في كل شيء وأفضل لاعب في العالم.

أخبار متعلقة

مجدي عبدالغني مع محمد صلاح قبل حفل "الأفضل": "مش سايبه يفرح لوحده"

مجدي عبدالغني مع محمد صلاح قبل حفل "الأفضل": "مش سايبه يفرح لوحده"
محمد محمود عبد العزيز يشيد بدور محمد صلاح في "الأب الروحي"

محمد محمود عبد العزيز يشيد بدور محمد صلاح في "الأب الروحي"
اليوم.. مركز شباب محمد صلاح يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة "أحسن لاعب"

اليوم.. مركز شباب محمد صلاح يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة "أحسن لاعب"
مركز شباب محمد صلاح يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة "أحسن لاعب" غدا

مركز شباب محمد صلاح يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة "أحسن لاعب" غدا
جميع أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

جميع أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

بالفيديو| بعد 50 عاما.. "إليزابيث 2" تتحول لأول فندق عائم في دبي

بالفيديو| بعد 50 عاما.. "إليزابيث 2" تتحول لأول فندق عائم في دبي

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمهرجان "إبداع 6"

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمهرجان "إبداع 6"

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

"الرجل المحظوظ".. نجا من هجوم أفعى ودب وقرش في 4 سنوات

"الرجل المحظوظ".. نجا من هجوم أفعى ودب وقرش في 4 سنوات

"فتح أوضتين على بعض".. مواطن يتعدى على مبنى للإصلاح الزراعي ببني سويف

"فتح أوضتين على بعض".. مواطن يتعدى على مبنى للإصلاح الزراعي ببني سويف

اختيارات الوطن

من «نجريج» إلى «ليفربول»: الدعاء والغناء لـ«مو».. «يا رب صلاح»

من «نجريج» إلى «ليفربول»: الدعاء والغناء لـ«مو».. «يا رب صلاح»

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

دماء الطفل أيوب تروي زهرة.. ريشة "أبوشتية" توثق بطولة "شهداء العودة"

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد:

عاطل يذبح طفلة بعدما فشل في اغتصابها داخل مسجد: "خفت لتفضحني"

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

الفاخورة فن فرعونى يقاوم الانقراض

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

رسومات بالألوان الفسفورية لتوفير الطاقة ليلاً: بتنور فى الضلمة

الأكثر قراءة

عاجل