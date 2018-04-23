قبل صلاح.. هؤلاء فازوا بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" بقميص ليفربول

دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ليصبح سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة، ليرفع رصيد النادي من الجائزة في المركز الثاني خلف مانشيستر يونايتد، الذي فاز لاعبوه بالجائزة 11 مرة.

الإنجليزي تيري مكديمورت، كان أول لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة، لاعب الوسط الإنجليزي، الذي لعب لليفربول 9 مواسم، فاز بالجائزة في موسم 1979 - 1980، وخاض مع المنتخب الإنجليزي 25 مباراة محرزًا 3 أهداف.

كيني دالجليش، أو الملك "كيني" كما يلقبه جمهور ليفربول، الأسطورة الأسكتلندية هو اللاعب الثاني في تاريخ ليفربول الذي حصد الجائزة، موسم 1982 - 1983، دالجليش قضى في ليفربول 9 مواسم محرزًا 172 هدفًا في 515 مباراة ولقب الدوري خمس مرات وثلاثة ألقاب أوروبية وخمسة كؤوس محلية بين عامي 1978 و1985. وعلى الصعيد الدولي شارك في 102 مباراة مع المنتخب الأسكتلندي، وعقب اعتزاله تولى تدريب ليفربول وعدة أندية أخرى مثل نيوكاسل وبلاكبيرن.

أحد لاعبي جيل الثمانينات الذهبي في ليفربول أيضًا، الويلزي إيان راش، حصد الجائزة للمرة الثالثة في تاريخ ليفربول، وذلك في موسم 83 - 84، حاصدًا جائزة الحذاء الذهبي في نفس العام، وشارك المهاجم الويلزي مع منتخب بلاده لمدة 16 عامًا لعب خلالهم 78 مباراة دولية مسجلاً 28 هدفًا.

الإنجليزي صاحب الأصول الجامايكية، جون بارنز، أول لاعب أسمر يلعب لليفربول عبر تاريخه، هو رابع لاعبي الفريق حصولاً على الجائزة في موسم 87 - 88، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا حصل فيه ليفربول على الدوري، ولعب مع الفريق 11 موسمًا أحرز فيهم 8 بطولات، ولعب مع المنتخب 79 مباراة سجل منها 11 هدفًا.

اللاعب الخامس، الذي حصل عليها من ليفربول، هو الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد موسم 2005 - 2006، حيث لعب له منذ عام 1997 حتى عام 2015، محققَا 8 بطولات منها دوري أبطال أوروبا 2005 بعد غياب دام 20 عامًا عن خزائن النادي العريق، ودافع جيرارد عن ألوان ليفربول في 710 مباريات، وسجل له 186 هدفًا كما خاض 114 مبارة دولية مع منتخب إنجلترا، كرابع أكثر لاعب مثل منتخب الأسود الثلاثة عبر التاريخ.

لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي، هو سادس وآخر من حصد الجائزة بقميص ليفربول موسم 2013 - 2014، بعد قيادته لفريق ليفربول للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الأسابيع الأخيرة، بتسجيل 31 هدفًا في الموسم، مقدمًا موسمًا استثنائيًا حينها، وسجل السفاح الأوروجوياني 68 هدفًا من 110 مباراة خاضها مع النادي الإنجليزي.