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الوطن

"الأزهر" عن شيخ سب مسيحيين: "كان مفصول ورجع في عصر الإخوان"

اليوم AM 03:37
كتب: شريف سليمان
"الأزهر" عن شيخ سب مسيحيين: "كان مفصول ورجع في عصر الإخوان"

الشيخ الأزهري المتسبب في الأزمة

علق الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، على الأزمة التي أثارها أحد الشيوخ السابقين بالأزهر، بالتعليقات والفتاوى الطائفية التي أطلقها ضد المسيحيين بإحدى مدارس منطقة المقطم، قائلًا إنه "يجب الفصل بين منهج الأزهر وبين الشخص المذكور". 

وأضاف العواري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "يجب أن يُحاسب المسؤولين عن المدرسة التي سمحت له بالتواجد فيها، وإلقاء المحاضرات على الطلاب"، متابعا: "العقائد لله ولا يجب لأحد أن يتدخل فيها". 

وأردف: "أريد وثائق رسمية تأتيني من أجل تحويل هذا الشخص إلى التحقيق فورًا، ولن نسمح لأي صوت شاذ بأن يفرق بين شعب مصر، وهذا الرجل كان مفصولًا وموجودًا خارج مصر، بسبب آرائه، وعاد في فترة حكم الإخوان". 

 

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