صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

قال محمد فايد، صديق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن والد صلاح وأسرته يرفضون الظهور في وسائل الإعلام.

وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن والد صلاح سيذبح 3 عجول، ويوزعها على أهل قريته، وفاًء لنذر قطعه على نفسه في حالة فوز نجله بالجائزة.

وأوضح فايد، أن والد صلاح نذر أن يذبح 3 عجول بعد فوز نجله بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وأنه سيقيم حفلا كبيرا وسيدعو له شخصيات عامة ووزراء ومسؤولين لتفقد المعهد الأزهري الذي بناه صلاح على نفقته.