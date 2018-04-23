تسجيل الدخول

الوطن

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

محمد صلاح

قال محمد فايد، صديق محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن والد صلاح وأسرته يرفضون الظهور في وسائل الإعلام.

وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن والد صلاح سيذبح 3 عجول، ويوزعها على أهل قريته، وفاًء لنذر قطعه على نفسه في حالة فوز نجله بالجائزة.

وأوضح فايد، أن والد صلاح نذر أن يذبح 3 عجول بعد فوز نجله بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وأنه سيقيم حفلا كبيرا وسيدعو له شخصيات عامة ووزراء ومسؤولين لتفقد المعهد الأزهري الذي بناه صلاح على نفقته.

 

أخبار متعلقة

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج
احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه
"بلاي ليست" محمد صلاح: أغاني "الملك المصري" على لسان الجميع

"بلاي ليست" محمد صلاح: أغاني "الملك المصري" على لسان الجميع
بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون في حادث سير بكوريا الشمالية

عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون في حادث سير بكوريا الشمالية

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

بين الأفضل في سويسرا وإنجلترا.. أرقام وإنجازات صلاح تتوج بـ"الجائزة"

بين الأفضل في سويسرا وإنجلترا.. أرقام وإنجازات صلاح تتوج بـ"الجائزة"

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل