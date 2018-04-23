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الوطن

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري اليوم.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

اليوم AM 08:04
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري اليوم.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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