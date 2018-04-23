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الوطن

المجلس الأعلى للآثار: منبر "أبو بكر مزهر" نُقل للترميم

منذ 11 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
المجلس الأعلى للآثار: منبر "أبو بكر مزهر" نُقل للترميم

منبر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في الآونة الأخيرة كانت بعض المشكاوات تتعرض للسرقة، وفي يناير 2017 تم سرقة مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي، واستطاعت الشرطة القبض على السارقين، وإعادة المشكاوات مرة أخرى، ولم ينتهي الموضوع هنا فحسب بل تم سرقة بعض الكراسي الخاصة بالمصاحف، وحشاوات للمنابر.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعد تلك الحوادث عمل حصرا كاملا ووثق وسجل المقتنيات الأثرية داخل المساجد لأول مرة منذ عشرات السنين، وتم عمل جدول بالأشياء التي من الممكن أن تتعرض للسرقة ومن ضمنها كان بعض المنابر القليلة، وليس 55 منبرا كما أذاع البعض.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن الحالة الإنشائية لمسجد أبو بكر مزهر في حالة سيئة، وهو مغلق من الشعائر والصلاة والزيارة، والمنبر فيه تم ترميمه ونقله لمعامل الترميم بالقلعة، تمهيدا للعرض في متحف الحضارة الذي يفتتح نهاية العام.

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