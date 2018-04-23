أمين "الأعلى للآثار": اكتشاف 8 تماثيل جديدة بطريق الكباش بأياد مصرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتاحف المصرية التي لا تأتي بدخل جيد تستمر في عملها، وما يثار عن تجميعها في متاحف كبرى خبر غير صحيح.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المتاحف ليس الغرض منها الدخل المادي بل هدفها قومي، أسمى من أن تأتي بدخلا.

وتابع وزيري أنه حتى إن لم توجد سياحة أجنبية فهناك سياحة داخلية، تهتم بها وزارة الآثار لنشر الوعي الأثري الثقافي لدى المواطنين، لافتا إلى أن متحف سوهاج تم الانتهاء من هذا المتحف وسيفتتح قريبا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن طريق الكباش مسافته 2700 متر والطريق بدأ العمل فيه من 2005 وتوقف أثناء الثورة، وعاد العمل به مرة أخرى وتم اكتشاف 8 تماثيل جديدة بطريق الكباش بأيادي مصرية خالصة.