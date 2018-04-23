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الوطن

هاني ضاحي يصدر التشكيل الجديد لنقابة المهندسين

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد مجدي
هاني ضاحي يصدر التشكيل الجديد لنقابة المهندسين

المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين الإداري رقم 9 لسنة 2018، بالتشكيل الجديد للنقابة.

وضم التشكيل أن يكون "ضاحي" نقيبا للمهندسين، والمهندس محمود حجازي، وكيلا للنقابة، والمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيلا للنقابة، والمهندس محمود مغاوي، أمينا عاما للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق، أمينا للصندوق، والمهندسة زينب قرني، أمين عام مساعد، والمهندس أحمد السيد، أميناً مساعداً للصندوق.

جاء ذلك بناء على اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتاريخ 11 أبريل الماضي.

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