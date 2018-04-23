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الوطن

"الزراعة": مصر رئيسا للمجلس الدولي للزيتون بداية من يناير

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة": مصر رئيسا للمجلس الدولي للزيتون بداية من يناير

وزير الزراعة خلال لقاءه رئيس المجلس الدولى للزيتون

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، سبل زيادة فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، وتحقيق قيمة مضافة من منتجاته، باعتبار القاهرة تحتل المركز الأول على مستوى دول العالم في إنتاج زيتون المائدة.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، عن ترحيبهما بعودة مصر إلى المجلس الدولي للزيتون، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث يضم في عضويته الدول المنتجة لنحو 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليًا وفنيًا، ويسهل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.

وأكد المدير التنفيذي للمجلس أن مصر ستنتقل إليها رئاسة المجلس الدولي للزيتون خلال الدورة الجديدة التي تبدأ يناير المقبل، حيث يجري خلالها تنظيم احتفالية دولية ضخمة تحت إشراف ورعاية ملك إسبانيا، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء المجلس، كذلك سيتم خلالها استضافة مصر لاجتماعات المجلس الاستشاري للمجلس الدولي للزيتون.

وأكد وزير الزراعة اهتمام مصر بالنهوض بإنتاج الزيتون والصناعات القائمة عليه، لافتا إلى أن مصر ستعمل جاهدة خلال ترأسها للمجلس على تعزيز التعاون التقني والفني والبحثي في قطاع الزيتون على المستوى الدولي.

وأشار البنا إلى أهمية المجلس الدولي للزيتون باعتباره المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم التي تجمع الأطراف المعنية في إنتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة.

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