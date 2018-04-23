تكريم "بدرخان" وعبدالرحيم" في الاحتفالية الـ120 بعيد الصحافة الكردية

تكريم الصحفيين المصريين فى الاحتفال المائة والعشرين بعيد الصحافة الكردية

كرم شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، مساء أمس، جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ممثلا عن النقابة، والمخرج علي بدرخان، في احتفال بالذكرى المائة والعشرين بإصدار أول صحيفة كردية ناطقة بالعربية في القاهرة، أمس وهو عيد الصحافة الكردية.

وقال "حبيب"، إن مصر ظلت طوال تاريخها تحتضن الأكراد وتحترم حقوقهم، داعيا إلى تعاون مشترك أكبر في العمل الصحفي بين نقابتي الصحفيين بمصر وإقليم كردستان العراق.

وأكد الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، دور الأكراد فى دعم وحدة الأمة العربية والإسلامية في منحنيات مهمة في تاريخها.

فيما شدد الكاتب الصحفي سيد عبدالفتاح، على ضرورة اهتمام الصحافة المصرية بقضايا إنسانية مشتركة تجمع شعوب المنطقة في مواجهة مطامع الغرب.

ونوه الكاتب الصحفى والنائب أسامة شرشر، بضرورة ضرورة الخبرات والزيارات بين الجانبين المصري والكردي خلال الفترة المقبلة، مشيدا بتبني مصر حقوق الأكراد كاملة داخل عراق تعددي.

فيما لفت الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مواقف الأكراد المشرفة تجاه الكيان الصهيوني ودعمهم لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وطالب جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، بهامش أوسع للحريات الصحفية والإعلامية والثقافية فى العالم العربي، داعيا إلى حماية الصحافة الورقية فى أزماتها المعاصرة وابتعاد اتحاد الصحفيين العرب عن الدور البروتوكولي ليكون حاميا للحريات الصحفية.

وشدد أحمد علي مندوب السفارة العراقية، احترام حقوق الأكراد داخل وطن موحد، لافتا إلى ثراء التجربة الصحفية الكردية.

يشار إلى أن أول صحيفة كردية صدرت في القاهرة وطبعتها دار الهلال تحت عنوان "كردستان" بعد أن منعت الدولة العثمانية ظهورها، وترأس تحريرها مقداد مدحت، وصدر 33 عددا منها فى القاهرة ولندن وجينيف.